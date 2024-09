Hausen: Baustelle sorgt für Verkehrschaos

Beschilderung

Vor allem Probleme habe es Schwierigkeiten mit der Beschilderung der Umleitungen gegeben. So hat es laut Lotter relativ lange gedauert, bis die Umleitungsschilder durch das beauftragte Subunternehmen aufgestellt wurden. Als diese dann standen, waren sie zunächst falsch. Dadurch kam es vor allem für Lastwagen und Busse zu Problemen, wenn die Fahrer in Hausen feststellen mussten, dass es dort nicht weiter in Richtung Fahrnau geht.

Umleitung

Als weiteres Problem kam hinzu, dass die vorgesehene Umleitung von Lastwagen über Waldshut nicht funktionierte: Die meisten auswärtigen Lkw seien wahrscheinlich durch Hausen gefahren, „weil das Navi sie durchgelotst hat“.