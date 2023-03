Hausen BM-Wahl: Kandidaten kommen mit Bürgern ins Gespräch

Außerdem möchte Kiefer Gewerbeflächen in der Krummmatt reaktivieren, „natürlich nur für Gewerbe, das zu uns passt.“ Dann berichtet Kiefer von seinem Engagement als Vorsitzender des Angelvereins, der sich um die Pflege der Wiese und um das Aufhängen von Nistkästen kümmert. „Aktuell haben wir verschiedene Renaturierungsprojekte beim Regierungspräsidium Freiburg angemeldet, die dem Klimawandel Rechnung tragen“, schließt Kiefer.

Der Bürger ist sichtlich zufrieden: „Bei mir haben Sie gepunktet - aber wie!“

Jörg Jost (links) im Gespräch mit Anwohner Kurt Fritz über Verkehr und Geldverschwendung in Hausen Foto: Gerald Nill

Bürger lässt Dampf ab

Einen nicht ganz so leichten Stand hat Jörg Jost vor dem Spar-Laden. Ein Anwohner von gegenüber ist gekommen und lässt beim Leiter des Rechnungsamtes Dampf ab.

Anlieger Kurt Fritz ärgert sich, dass die Gemeinde Hausen 8600 Euro für Tempo 30-Zeichen auf dem Asphalt ausgegeben habe. An das Limit halte sich doch ohnehin kaum jemand. Man hätte „lieber Hügel auf die Straße machen sollen wie in Wiechs“, echauffiert sich der Rentner. Die Anlieger selbst seien die Raser. „Leider gibt es in der Gemeinde viele Fehlentscheidungen“, ärgert sich Fritz. Jörg Jost kommt kaum zu Wort: „Wir müssen an die Vernunft der Bürger appellieren“, meint er schließlich. Eine betagte Bürgerin wendet sich ziemlich resigniert ab: „Es kann alles nur besser werden.“

Der dritte Kandidat, Philipp Lotter, verpasste an diesem Tag die Gelegenheit, mit den Hausenern in Kontakt zu kommen.

Die Bürgermeisterwahl ist bereits in zwei Wochen, am Sonntag, 2. April.