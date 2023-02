Hausen Burgis Abschied setzt den Narren zu

Und wie immer lagen ihm die Narren in den Ohren, die letztlich nur „ummesülze“, witzelte Martin Bühler. Bald jedoch werde eine Burgine oder ein neuer Burgi gewählt. So ging es hin und her, sehr zur Freude der nahezu komplett weiß-bekittelten Besucherschar. Ein seltenes Bild.

Nachdem das Geplänkel beendet und die Huusemer Laterne aufgetaucht war, wurde das Thema „De Burgi goht vu Bord der MS.Huuse“ noch einmal aufgerollt, zuzüglich der Botschaft, die angesichts der Geschäftsschließungen ein „Geischterdorf Huuse“ prophezeite: „Geschlossen – Zu – Closed“.

Wortgeplänkel zwischen Bühler und den Narren

An diesem Abend jedoch hieß es erst mal noch, mit Musik feiern, in Richtung Festhalle ziehen, und dort den Schmutzige Dunnschdig ausgiebig genießen.