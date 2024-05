Hausen: Damit für die Jugend im Dorf etwas los ist

Warum in der Partei

Immer wieder fragten die Jugendlichen die Gemeinderatsanwärter, warum sie sich in der Partei, für die sie kandidieren, engagieren. Dages sagte, die Freien Wähler ermöglichten es ihr, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen. Anna Greiner erklärte, es gebe in der SPD sehr viele Senioren. Es sei angemessen, dass sich in der Partei auch mal die jüngere Generation engagiere.

Wenn ein Jugendtreff eingerichtet werde, so die junge Frau weiter, müssten die Jugendlichen mithelfen, ihn einzurichten. Sie lud die jungen Männer und Frauen zur SPD-Veranstaltung „Grillen mit der Dorfjugend“ am Samstag, 18. Mai, ab 18.30 Uhr am Sportplatz ein.

Im Rat präsent sein

Holger Keller ist Genosse, weil sich die SPD sehr für Gerechtigkeit einsetze. Der 63-Jährige, der inzwischen kein Gemeinderat mehr ist, aber wieder werden will, will demnächst mit einer Gruppe von Jugendlichen in den Gemeinderat kommen. Wenn die jungen Leute hin und wieder im Gremium präsent seien, würde das den Gemeinderäten vor Augen führen, dass sie sich für sie einsetzen sollen.