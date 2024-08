Hausen: Der leckere Fisch kommt gut an

Forelle weicht bei Hitze aus

Zur Frage, welche Fische sich vor Ort fangen ließen, verweist er neben besagter Bachforelle auf den Döbel. Aber der Weißfisch als Verwandter des Karpfens werfe in Sachen Sättigung nicht viel ab. Auch kleine Fischarten tummeln sich im Fluss oder im Dorfkanal. Sie dienen den Forellen als Futter. Zum sensiblen Thema „Wasserstand“ sagt Kiefer, der Pegel rufe aktuell wegen des nassen Sommers keinerlei Unruhe hervor. Aber was passiert mit dem Bestand bei Hitze? Die Forelle sei ein sesshaftes Wesen, erzählt der Experte. Sei ein Laichplatz gefunden, bleibe sie an Ort und Stelle. Wenn das Wasser allerdings zu warm werde, wandere sie ab an tiefere Plätze und komme nicht mehr zurück. Die tieferen Stellen nun findet die Forelle auch in Hausen, etwa in der Nähe der immerhin vier Kraftwerke, wie ein Besucher auf der Teichgraben-Brücke erzählt. Mit der Tochter hält er gerade Ausschau nach den Fischen im Bach. Werden nun die Hausener Tiefen den Bedürfnissen der Bachforelle nicht gerecht, weiche sie flussabwärts aus, und lande womöglich in Basel. Es gebe Förderprogramme für Angelvereine, aber nicht für Hausen.