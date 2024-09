In Hausen haben sich in der Nacht auf Mittwoch mehrere Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen ereignet, heißt es in einem Polizeibericht. Bisher gebe es noch keinen Tatverdacht. Das Polizeirevier Schopfheim sucht mögliche Geschädigte und bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei entsprechenden Feststellungen mit dem Polizeirevier unter Tel. 07622/66 69 80 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass Gelegenheit Diebe macht – darum sollte man daran denken, Fahrzeuge immer zu verschließen und darin keine Wertsachen liegen zu lassen. Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über Tel. 110 zu melden.