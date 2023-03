Hausen Ein Blick in die Politik

Klinik und Abfallwirtschaft

Karl Argast referierte kurz über die Landkreis-Themen „Umstrukturierung der Kreiskliniken“ und „Abfallwirtschaft“. Für ihn stehe fest, dass man „Gesundheitspolitik nicht über Fallzahlen definieren könne.“ Auch die geplante Schließung von Recyclinghöfen und die Erhöhung der Abfallgebühren um 25 Prozent kritisierte Argast. Hermann Lederer verwies darauf, dass die Entscheidungen zur Neugestaltung der Kliniklandschaft von fast allen Gremien mit überwältigender Mehrheit gefasst worden seien. Die Öffentlichkeit sei in dieser Angelegenheit geteilter Meinung und „von vorne bis hinten mit den Vorgängen überfordert“.

Bürgermeister-Kandidat

Gast der Versammlung war auch Bürgermeisterkandidat Philipp Lotter. Falls er zum Bürgermeister gewählt werde, werde er zunächst laufende Projekte abschließen, bevor die Gemeinde was Neues anfange, erklärte er. Besonders am Herzen liege ihm die Gestaltung des Sutter-Areals. Es wäre eine „Verschwendung“, wenn der derzeit „größte Dorfparkplatz“ nicht bebaut würde. Ihm schwebt hier ein Mehrgenerationen-Bauprojekt mit und für Senioren vor. Auf dem Areal könnten auch fünf Wohneinheiten geschaffen werden, die zum „Selbstkostenpreis“ an Erzieherinnen der Kita vor Ort vermietet werden sollen. Wichtig sei ihm auch ein Spielplatzkonzept und eine sichere Wegeführung. Und er will sich auch für ein Gesundheitszentrum einsetzen.