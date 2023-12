Hausen: Ein Hund auf (Weihnachts-)Reise

Nachhaltige Produktion

Hilfe bei der Erstellung des Buchs habe sie zudem von einer Grafikerin erhalten, die die Bilder bearbeitet hat. Die handgemalten Illustrationen mussten aufwendig per Computer in Form gebracht werden; „das ist ziemlich viel Aufwand, das habe ich mir vorher auch nicht so vorgestellt“, schildert Barbosa Sicard.

Nachdem die Arbeit schließlich „geschafft“ war, konnte das Buch veröffentlicht werden, berichtet die Autorin. Dabei habe sie auf ein im Internet agierendes Unternehmen gesetzt, das ihr ermöglichte, ihr Werk selbst zu publizieren. Der Vorteil sei hierbei, dass vieles abgenommen werde und die Buchproduktion zudem nachhaltiger ist, da ein Buch erst nach Bestellung gedruckt werde.

„Puggel im Weihnachtsland“ kann man nun anhand der Internationalen Standardbuchnummer im Buchladen oder im Internet in insgesamt rund 6000 Shops bestellen. Dabei können die Leser aus zwei verschieden Formaten auswählen: So gibt es ein „hochwertigeres Geschenkbuch“ (20,99 Euro) und eines, das man sich eher „für Kinder holen“ kann (12,99 Euro), erklärt die Autorin. Vorrätig ist das Buch in der Buchhandlung Osiander in Lörrach.

Hirschtörtchen

Doch nicht nur ihr Buch ist in Lörrach erhältlich, erzählt Barbosa Sicard am Ende des Gesprächs: In ihrer Weihnachtsgeschichte stärkt sich Puggel mit „Schwarzwälder Hirschtörtchen“; die Leser des Buchs sind aufgerufen, der Schriftstellerin Rezeptideen für die Törtchen zu schicken. Das Lörracher Café Pape hat indessen bereits „Schwarzwälder Hirschtörtchen“ kreiert, gebacken und angeboten.

Die „Schwarzwälder Hirschtörtchen“ im Café Pape. Foto: zVg

„Puggel im Weihnachtsland“ von Dorothea Barbosa Sicard ist über die ISBN 978-3-7583-0217-6 im Internet oder den Buchhandel bestellbar. Vorrätig ist es bei Osiander in Lörrach