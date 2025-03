Hausen: Ein Lehrer lässt die Puppen tanzen

Erste Rollen als Teenager

Schon als 14-Jähriger habe er begonnen, erste Rollen zu übernehmen. Der gebürtige Rheinländer tourte bis Anfang 20 mit politischem Kabarett durch ganz Nordrhein-Westfalen. Linksorientiert? „Eher links-liberal“, erklärt der Hausener seine Gesinnung.

Das Theater hat ihn immer begleitet

Auch während des Studiums in Hamburg wurde Theater gespielt. „Drei Jahre war ich Statist im Schauspielhaus“, führt Bootsmann aus. „Die Sache hat mich die ganze Zeit begleitet.“ Im Wiesental nahm er zweimal am „Zeitsprung“ von Tanztheater-Macherin Pilar Buira in Tegernau-Schwand teil. Und letztlich sei auch sein Job als Lehrer ein gewisser Bühnenauftritt vor jungem Publikum, bei dem auch schon mal improvisiert werden musste. Jetzt also Figurentheater, weil er nicht allein auf der Bühne stehen will, wie er sagt. Seine neuen Komparsen sind der junge Prinz und der wilde Mann aus dem Moor. Bootsmann hat sich als Premierenstück den „Eisenhans“ der Brüder Grimm ausgewählt. Eine Geschichte, die alles hat, was eine spannende Aufführung braucht: Gut und Böse, Glück und Unglück, eine spannende Schlüsselszene, dann verschiedene Abenteuer und Prüfungen des Lebens sowie am Ende einen Show-down.