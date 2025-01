Hausen: Ein vergleichsweise ruhiges Jahr für die Feuerwehr

Katastrophenschutz Bürgermeister Philipp Lotter kündigte an, dass sich der Gemeinderat im ersten Quartal mit der Zusammenarbeit der Feuerwehren Hausen und Schopfheim beschäftigen werde. Hausens ehemaliger Kommandant Bernd Schneider habe von der Verwaltung den Auftrag bekommen als technischer Sachbearbeiter für den Katastrophenschutz zu fungieren. Die Verwaltung stellt derzeit einen Krisenstab zusammen, der beispielsweise bei einem Stromausfall die Betreuung der Bürger koordiniert und die Ruhe und Ordnung aufrecht erhält. Schneider beschäftigt sich derzeit mit Vorschriften von Bund und Land zum Katastrophenschutz, stellt Präsentationen zusammen und bereit Schulungen für die Mitglieder des Krisenstabs vor. Auch kümmert er sich um das für den Krisenfall erforderliche technische Equipment wie ein Notstromaggregat.

Jubiläum Michael Metzger gab nähere Informationen zum Jubiläum „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hausen“ bekannt, das im kommenden Jahr gefeiert werden kann. Am Freitag, 26. Juni 2026, beginnt die große Sause mit einem Festakt, am 27. Juni folgen Leistungswettkämpfe, für Sonntag, 28. Juni sind ein Festgottesdienst, Frühschoppenkonzerte und ein historischer Umzug geplant. An den drei Tagen gibt es Festbetrieb.

Ausblick Dietmar Fink sagte, die Feuerwehr Hausen werde in diesem Jahr ihre digitalen Funkgeräte bekommen, ab Juli 2027 sei auch der Einsatzstellenfunk digital. Der Abschlussbericht der Risikoanalyse für die „Feuerwehrorganisation im Landkreis Lörrach“ soll in diesem Monat vorliegen. Aus 13 Feuerwehr-Abschnitten würden vier, kündigte Fink an.