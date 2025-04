Hausen: „Erneuerbare als Wachstumsfaktor“

Hermann Lederer nannte die Debatte um die Aufstellung weiterer Windräder „scheinheilig“. Wenn man sehe, was an Waldwegen und -straßen existiere und was beispielsweise durch Holzfällungen an Natur vernichtet werde, dann falle die Wegeverbreiterung für die Windräder und der Wegfall von Waldflächen für die Anlagen kaum ins Gewicht. Harald Wetzel plädierte dafür, Windkraftanlagen nur dort aufzustellen, wo sie einen hohen Ertrag brächten. Es sei beträchtlich, was an Wald verschwinde, um ein Fundament aufzustellen.