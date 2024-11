Hausen: Frischekur für Hallenboden

Eine Firma aus Lörrach hat der Verwaltung angeboten, in den Winterferien die Sockelleisten zu entfernen, zu schleifen, zweimal zu lackieren und wieder zu montieren. Außerdem soll das Parkett geschliffen, gespachtelt, grundiert sowie Linien aufgebracht und dreimal lackiert werden. Geplant ist, die Markierungen ab 7. Januar aufzubringen.

Sportliche Zeitplan

Gemeinderätin Nadja Dages wies in der Ratssitzung am Dienstag darauf hin, dass am 10. Januar eine Veranstaltung der Narrenzunft in der Halle stattfinden werde. Der Zeitplan für die Handwerker ist daher sportlich: Bis zu diesem Tag müssen die Arbeiten fertig sein. Unklar war, ob der markierte Hallenboden nicht noch zusätzlich versiegelt werden muss.