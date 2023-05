Hausen Ganz Hausen wieder im Hebel-Fieber

Kultur am Hebelabend

Der Verleihung bietet sich am Hebelabend ein unterhaltsamer Rahmen: Die Hebelmusik Hausen wird mehrere Stücke zum Besten geben, Grundschüler führen einen Volkstanz auf, und Heidi Zöllner, Trägerin der Heimatmedaille 2022 des Landes Baden-Württemberg, hält den Vortrag „Alemannisch – was sunscht“. Im Anschluss lädt die Hebelkommission Hausen „zu einem Glas Wein“ ein. Bereits am Tag zuvor, Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, findet eine Lesung mit dem Hebel-Gedenkplakettenträger im Hebelhaus statt.

Hebelfest

Das Hebelfest selbst findet am Mittwoch, 10. Mai, statt. Die Feierlichkeiten beginnen bereits um 6 Uhr mit dem Wecken durch die Hebelmusik. Um 9.30 Uhr findet die Hebelfeier des Kindergartens in der Festhalle statt, wo die Kinder alemannische Gedichte und Lieder vortragen, sowie Spiele und volkstümliche Tänze zeigen. Nach dem Abholen der Gäste am Bahnhof um 11.15 Uhr (Treffpunkt am Rathaus), beginnt die eigentliche Feier um 11.45 Uhr in der Festhalle.