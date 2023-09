Hausen Gewässerschutz steht im Mittelpunkt

Fliegenfischer am Werk

Weidner führte die Kinder erst einmal ins Thema Angeln ein. Nach dem die Angelruten gezeigt waren, erfuhren die Kids, dass die ASV-Aktiven das so genannte „Fliegenfischen“ betreiben. Dabei, so Weidner, lockt man die Bach- und Regenbogenforellen, Elritzen, Weißfische und Koppen nicht mit lebendem Getier, sondern mit nachgebauten Ködern an. Das sei zwar grundsätzlich aufwändiger, weil die Fische lebende Köder schneller erfassen und damit der Angelerfolg größer ist. Auch ist das Angeln mit Lebens-Körpern gerade für Anfänger einfacher, weil die Angelschnüre mit den so genannten „Schwimmern“ einfacher und vor allem sicherer ins Gewässer zu befördern sind. Beim Werfen im Stile des Fliegenfischens nämlich bestehe die Gefahr, dass sich ein Haken an falscher Stelle – irgendwo am Angler selbst zum Beispiel – verfange; beim Auswerfen einer Rutenschnur mit Würmern bestehe diese Gefahr nicht, so der erfahrene Angler.

Dennoch hat man sich beim Hauser Angelsportverein auf die Fliegenfischerei spezialisiert. Man sei ohnehin nicht darauf aus, möglichst viele Fische zu fangen, erläuterte der ASV-Mann den Kids. Im Mittelpunkt der Bemühungen im ASV stehe der Gewässerschutz und die Sorge für den Fischbestand der Wiese. So setze man fürs biologische Gleichgewicht im Wiesewasser alljährlich 6000 junge Bachforellen ein und pflanzt in regelmäßigen Abständen Sträucher und kleine Bäume am Ufer. „Ähnlich wie der Jäger im Wald sind wir Heger, die auf das Gewässer und seine Tierwelt achten“, betonte Weidner.