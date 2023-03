Hausen Goldene Ehrennadel für Klaus Vollmer

Die Kasse des Vereins wird von Karl-Heinz Jährig, Willi Eichin und Philippe Briere geprüft.

Ausblick

Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens wird der Verein am 15. Oktober eine Jubiläumsausstellung in der Festhalle geben. Eine Woche später werden einige der 30 Vereinsmitglieder die Briefmarkenmesse in Ulm besuchen. Zur Sprache kam der Erfolg, den der Verein im Bereich Ausstellungswesen verbuchen konnte: Andreas Gsell und Bernhard Schäuble hatten vorgeschlagen, dass bei Briefmarkenausstellungen im Wettbewerb bis zu fünfzig Prozent der gezeigten Belege mit Ansichtskarten bestückt sein dürfen. Der Gedanke dahinter: Es geht vor allem auch um die Geschichte in den Briefen und auf den Karten in der jeweiligen Epoche: Absender, Adressat, Zeit- und Begleitumstände und nicht nur um Postgebühren oder Postrouten. Dem Hausener Antrag wurde vollumfänglich zugestimmt.

Die nächste Möglichkeit, sich über Neues aus der Welt der Briefmarken zu informieren, haben die Mitglieder und die interessierte Bevölkerung beim nächsten Tausch- und Informationsabend am Samstag, 12. April, ab 19 Uhr im Feuerwehrsaal.