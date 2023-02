Hausen Hanebüchene Untaten begangen

„Nebel des Grauens“

Allerdings waren die Delinquenten dem Gericht nicht schutzlos ausgeliefert, sie durften ihre Verteidiger und entlastende Zeugen zur Verhandlung mitbringen. Einen wichtigen Part hatte das Publikum, das sich ins Geschehen einbringen durfte. Mehrfach musste der Gerichtsbüttel, der sich für sein wichtiges Amt die Gemeinderatsglocke des Bürgermeisters ausgeliehen hatte, mit der Bimmel lautstark einschreiten.

Der erste Fall betraf Andrea Brokatzki, die wegen „Einnebelung der Gäste mit Gauloisesblau (Nebelmaschine) und Förderung des Raucherhustens der „Adler“-Wirtin Andrea Brigitte“ vor dem Kadi saß. Richter Michi meinte: „Kommt man in den Adler und die Angeklagte sitzt am Tisch, verwandelt sich die Stube in einen Nebel des Grauens“. Nur in Umrissen könne man dann am Bierhahn die Wirtin erkennen, die nur durch ihren Husten identifizierbar sei. Von Doktor Karl Lauterbach sei das Gericht beauftragt, ein scharfes Urteil zu fällen. Es grassiere nämlich immer noch das Corona-Virus, das jedoch verschwinde, wenn man im Herrenpissoir einmal kräftig durchatme. Der Verteidiger meinte, es sei im Winter in der Stube so kalt, dass man sich wenigstens an der Zigarette wärmen müsse.