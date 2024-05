Gespannt waren alle auf die Vorträge der Hebelplakettenträgerin und Vorsitzenden der Muettersproch-Gsellschaft Gruppe Wiesetal Heidi Zöllner. Vom „Rhii“ entlang ging es nach Zell in ihre „neui Heimet“. „Isch Gartearbeit wirklich gsund?“ fragte sie und schilderte anschaulich den Vorteil von eigenem Obst und Gemüse. Viele „glatti“ Sachen, Witze und erlebte Geschichten hatte Heidi Zöllner in ihrem Repertoire. Sie erntete großen Applaus für das „Müesli im Rotwii“ oder einem Brief an die Frau in der Kur.