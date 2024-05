Hebelmähli im Pfarrheim

Im Anschluss an die Feierlichkeiten in der Festhalle wurden die „Alten Mannen“ und die „Alten Frauen“ zum traditionellen „Hebelmähli“ in das Pfarrheim St. Michael begleitet. Im Feuerwehrsaal waren die Tische für die Gäste hergerichtet, die sich zum „Dichtermähli“ zusammenfanden.

Der Umzug der Grundschule und des Kindergartens am Nachmittag lockte bei schönstem Sonnenschein zahlreiche Besucher auf die Straßen des festlich geschmückten Dorfes.

Strahlen Um die Wette

Anschließend war ein buntes Programm der Kinder in der Festhalle geboten. Das Konzert der Hebelmusik am Musikpavillon war gut besucht. Bei Speis und Trank kamen viele Festbesucher zusammen und genossen vor allem die kühlen Getränke oder ein Eis. Die übers Dorf verteilten Verkaufsstände hatten den gesamten Tag über geöffnet. Nicht nur die Kinder hatten ihre Freude: Jung und Alt strahlte um die Wette an diesem Festtag.

Fotogalerie

