Hausen im Wiesental Als Arzt am Limit der Belastung

Hausen (ma). Nach 13 Jahren will Michael Gürtler den Hausener Gemeinderat verlassen. Der Abschied von der Gemeinderatstätigkeit ist der Überlastung im Beruf als Arzt geschuldet. Seine Entscheidung, aus dem Gremium auszuscheiden, liege im Ärztemangel im Wiesental begründet, sagte Michael Gürtler gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Nach dem Tod eines Kollegen habe sich das Arbeitspensum noch weiter stark erhöht.

Die Arbeit als Gemeinderat habe er sehr gern gemacht, betont Michael Gürtler. Doch nun habe die berufliche Arbeitsbelastung ein Limit erreicht, so dass dieser Schritt erforderlich sei. Michael Gürtler war 13 Jahre Mitglied des Gemeinderats, zunächst für die CDU, später für die Freien Wähler. 2014 war er mit 942 Stimmen in das Gremium gewählt worden. Er war schwerpunktmäßig in der Hebelkommission beziehungsweise im Kulturausschuss tätig. Bei der Ratssitzung am kommenden Dienstag wird Michael Gürtler offiziell aus dem Gemeinderat verabschiedet. Nachrückerin ist Teresa Leucci.