Hausen im Wiesental Angst vor Ausdünnung der Strecke

In diversen Rathäusern macht sich derzeit im Hinblick auf die Zukunft der Regio-S-Bahn Sorge breit. Diese geht zurück auf eine Sitzung des Zweckverbands Regio-S-Bahn, bei der es um das künftige Betriebskonzept ging. In diesem Zusammenhang äußerte Hausens Bürgermeister Martin Bühler die Befürchtung, dass der Streckenabschnitt Schopfheim-Zell in nicht allzu ferner Zukunft ausgedünnt werden könnte. Auch Zells neuer Rathauschef Peter Palme teilt diese Sorge.

Hausen/Zell/Schopfheim (pele). In seiner jüngsten Sitzung hatte der Zweckverband Regio-S-Bahn die Verwaltung beauftragt, ein Betriebskonzept für die Wiesental- und Gartenbahn mit bis zu drei zusätzlichen Haltepunkten vorzubereiten und das Vergabeverfahren durchzuführen. Unter anderem soll im Vorfeld untersucht werden, inwieweit sich drei anvisierte neue Haltepunkte – Lörracher Entenbad, Lörrach-Zollweg und zwischen Steinen und Maulburg – mit dem Fahrplan vereinbaren lassen und ob eventuell infrastrukturelle Maßnahmen (Gleisausbau) notwendig werden.

Hausens Bürgermeister Martin Bühler nahm die Behandlung der Thematik in der Verbandsversammlung zum Anlass, sein Unbehagen im Hinblick auf die Einschätzung des Landes Baden-Württemberg zur Regio-S-Bahn zum Ausdruck zu bringen. Er wies darauf hin, dass das Land mit Blick auf den Abschnitt Zell-Schopfheim von einer „Überversorgung“ spreche. Laut Zählungen seien hier mehr Züge unterwegs als nötig. Aufgrund leidvoller Erfahrungen im Umgang mit dem ländlichen Raum in der Vergangenheit hat Bühler nur wenig Zutrauen zu den übergeordneten Behörden. „Ich traue dem Braten nicht, ich habe die Befürchtung, dass der Takt auf dem Abschnitt von Schopfheim über Hausen nach Zell zurückgefahren wird, wenn das Land wieder mit der SBB in Verhandlungen tritt“, so Hausens Rathauschef. Ebenfalls für denkbar hält er es, dass die betroffenen Kommunen verstärkt zur Kasse gebeten werden könnten, um das aktuelle Angebot halten zu können.

Dabei würde ein Abbau der bestehenden Leistungen sämtliche bisherigen Bemühungen, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Wiesental zu stärken, konterkarieren, so Bühlers Überzeugung. Man müsse vielmehr alles daransetzen, dass der aktuelle Bestand bewahrt und weiter an diversen Verbesserungen des Angebots gearbeitet wird.

Ganz ähnlich beurteilt Zells neuer Bürgermeister Peter Palme die Lage. „Eine Streichung von Zügen wäre für uns auf jeden Fall ein Rückschritt und ein fatales Zeichen in die falsche Richtung“, sagt Zells Rathauschef. Zell sei das Tor zum oberen Wiesental und zum Biosphärengebiet, zudem arbeite man mit Hochdruck am Ausbau des Schulstandorts. Die Regio-S-Bahn sei für Zell unabdingbar, denn sie habe die Stadt vorangebracht. „Wir würden uns dagegen wehren“, bekennt Palme mit Blick auf das von Martin Bühler heraufbeschworene Szenario.

Peter Palme sagt aber auch, dass es schwierig sei, sich zu der Thematik zu äußern, solange man keine konkreten Zahlen vorliegen habe. Auf jeden Fall sei es sinnvoll, wenn die Bevölkerung die Angebote des ÖPNV noch stärker nutzen würde. In diesem Bereich habe sich in den letzten Jahren sehr viel getan; neue Möglichkeiten seien vorhanden, die von vielen noch gar nicht erkannt worden seien.

Auch Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz zeigte sich irritiert, zumal gestern der neue S-Bahn-Halt im Schlattholz offiziell eingeweiht wurde. Es mache in seinen Augen wenig Sinn, einen neuen Haltepunkt einzurichten und kurz danach die Strecke auszudünnen, so der Rathauschef am Rande der Einweihungszeremonie. Gleichzeitig betonte Nitz: „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“

Im Gegenteil: Änderungen auf der Wiesentalstrecke könnte es laut Verkehrsministerium frühestens ab dem Jahr 2020 geben. Denn dann wird das Land mit dem Streckenbetreiber, der SBB, die Verhandlungen über den weiteren Betrieb aufnehmen.