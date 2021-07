Hausen im Wiesental Auf den Spuren Hebels durch Basel

Hausen (kb). „Weiht nit d’Luft so mild und lau, und der Himmel isch so blau an mim liebe Rhi“, heißt es in Johann Peter Hebels bekanntem Gedicht „Erinnerung an Basel“. Unter diesem Motto führte Siegfried Schmieg am Mittwoch eine 13-köpfige Gruppe in einer erstmaligen Gemeinschaftsveranstaltung des Schwarzwaldvereins Hausen mit der Muettersproch-Gsellschaft Mittleres Wiesental durch Basel. Viel Interessantes und Wissenswertes aus Hebels Leben in der Großstadt von der Geburt im Jahr 1760 bis zum Abschied aus dem Wiesental im Jahr 1774 gab es zu erfahren.