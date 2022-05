Hausen im Wiesental Berührende Geschichte eines Außenseiters

„Sie beschreibt sparsam, skizziert eher, schafft aber mit gezielt eingesetzten sprachlichen Mitteln große Anschaulichkeit“, charakterisierte Habermaier Helfers Schreibstil. „So knapp wie die Menschen des Bregenzer Walds vermutlich sprechen, so knapp hält es auch die Autorin“, so Habermaier. Einen Eindruck davon bekam man bei der gar nicht knappen Lesung im Hebelhaus, das optisch etwas „aufgemöbelt“ wurde.

Monika Helfer saß nicht am kleinen Lesetisch, sondern am großen, repräsentativen hölzernen Trautisch. In dem Abschnitt, den sie las, gibt es noch eine weitere wichtige „Romanfigur“: den Hund Schamasch, stubenrein, genannt nach dem babylonischen Sonnengott. Richard, Putzi und Schamasch sind ein Herz und eine Seele. Die Geschichte wird sehr traurig enden.

Die Zuhörer erfuhren in dieser berührenden Vater-Kind-Erzählung nicht, dass Richard Helfer in jungen Jahren Suizid begangen hat, aber dafür interessante Charakterisierungen: „Mein Bruder, der immer keine Unterhosen trug“, als Kind die englische Krankheit Rachitis hatte, Schriftsetzer von Beruf war, ein aussterbendes Handwerk. Ein Mann, der kein Geld hatte, keinen Ehrgeiz, ein hübscher Kerl mit lockigem Haar, der die Frauen anlächelte, die Mädchen verzauberte. Also wohl ein Lebenskünstler. Nicht immer ist „Papa Richard“ ein wirklich sympathischer Typ, sondern auch ein widersprüchlicher Charakter.

Man bekommt auch mit, dass er menschenscheu ist, gutmütig, ja herzensgut, vielleicht etwas naiv. Es ist eine wunderbare Annäherung der Schriftstellerin an ihren jüngeren Bruder, der „Löwenherz“ genannt wurde.

Die Passage, wie der Nichtschwimmer in einer Badewanne im Bodensee treibt, seinen Hund um Hilfe ruft und von einer Schwimmerin, nämlich besagter und hochschwangerer Kitti, vor dem Ertrinken gerettet wird, machte allein schon Lust auf diesen Romans der Bestsellerautorin.

Man ist berührt über diesen Text, den die Erzählerin über diesen Außenseiter, der einfach so durchs Leben geht, geschrieben hat. Sprachlich eindrücklich sind die Stellen, in denen man erfährt, wie Richard unfreiwillig in die Vaterrolle gerät. Und das kratzig-heisere Bellen von Schamasch, der im Wald erschossen wird, hallt noch lange in unseren Ohren nach. Am Ende bleibt offen, ob Richard über den Tod des Hundes und das entführte Kind hinwegkommt.

Ein Erzählwunder, dieser biografische Roman, und eine Sprachkünstlerin, diese Autorin. Allerdings hat man Monika Helfer akustisch nicht immer so gut verstanden, weil sie leise las, etwas tonlos, sehr schnell, ohne Betonung. Für reichlich Klaviermusik sorgte die 17-jährige Mia Oehmig aus Steinen von der Musikschule Mittleres Wiesental, die unter anderem Erik Satie spielte.