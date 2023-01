Hausen im Wiesental Countdown für Schnäppchenjagd im Internet

Auktionsprinzip

Die Auktion funktioniert nach dem sogenannte Count-Down-Prinzip. Wie bei Tulpenauktionen in den Niederlanden fallen die Artikelpreise im Angebotszeitraum von zehn Tagen in regelmäßigen Abständen von einem hohen Startpreis bis zu einem niedrigen Endpreis. Interessierte können jederzeit zuschlagen und den Artikel kaufen, solange warten bis der aktuelle Preis gefällt oder einen Wunschpreis als Gebot abgeben.

In diesem Fall erhalte man automatisch den Zuschlag, wenn der fallende Preis das Gebot erreicht, teilt die Gemeinde mit. Je länger man wartet, desto günstiger werde zwar der Artikel – allerdings steige mit längerer Wartezeit das Risiko, dass andere Interessenten zuvorkommen.

Wer also Geduld, Nerven und Glück hat, kann am Ende einer Online Auktion vielleicht seinen Wunschartikel zu einem Preis von nur einem Euro ergattern, heißt es in einer Mitteilung der Auktionsplattform, die die Versteigerung im Auftrag der Gemeinde übernimmt.

Abholung

Alle online ersteigerten Fundsachen müssen nach Zuschlag im Fundbüro (Bahnhofstraße 9) abgeholt und bar bezahlt werden. Die Abholzeiten sind am Dienstag, 31. Januar, von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch, 1. Februar, von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr. Die Käufer erhalten automatisch eine Kaufbestätigung, auf der auch die Abholzeiten ersichtlich sind. Fragen rund um die Auktion beantworten die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros. Die Auktion finden Interessierte unter dem Link. https://www.sonderauktionen.net/anbieter.php?vID=31.