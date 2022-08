Hausen im Wiesental „Darauf haben die Leute gewartet“

Temperatur und Wassermenge: Beides stimmt nicht mehr

Nicht ausgesetzt dagegen wurden die übrigen Aktivitäten des Vereins, der sich nicht nur dem Gewässerschutz und der Sauberkeit der Ufer verpflichtet fühlt, sondern auf eigene Kosten auch rund 35 Nistkästen für heimische Vögel entlang der Wasserläufe auf Hausener Gemarkung aufgestellt hat und liebevoll betreut, wie Jörg Kiefer betont.

Natürlich macht er sich wie viele andere auch große Sorgen um die Gewässer, die der Verein gepachtet hat. Die Temperaturen stimmen nicht mehr. Und die Wassermengen auch nicht. Daran ändere der Starkregen vergangener Tage, der ein wenig Besserung brachte, leider auch nichts, sagt Kiefer, dem natürlich klar ist: „Nach ein paar heißen, trockenen Tagen haben wir die gleichen Probleme wie zuvor.“

Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Nicht nur sein Verein, sondern auch die übrigen Angelvereine entlang der Wiese seien gefordert. Es gelte, ein Netzwerk auf- oder auszubauen, zusammen Lösungen zu suchen, wie die Probleme, die den Fischen schaden, in den Griff zu bekommen sind. Jörg Kiefer setzt in diesem Bereich auf seinen neuen, engagierten Gewässerwart Michael Hagen, der Wiese rauf, Wiese runter nach Gleichgesinnten in den benachbarten Vereinen sucht, um sich mit denen an einen Tisch zu setzen.

Das Hüttenfest ist nur eine von vielen Aktivitäten des Vereins

Anfänge in Maulburg seien bereits gemacht, weitere Kontakte würgen geknüpft, versichert Kiefer, der hofft, dass sich die Verhältnisse in absehbarer Zeit wieder nachhaltig bessern werden.

Am Zweijahres-Intervall des Hüttenfestes will sein Verein festhalten. Viele Gäste hätten zwar den Wunsch geäußert, das Fest jährlich zu veranstalten. Aber das sei für sein relativ kleines Helfer-Team zu aufwendig. Die Mitglieder seien am jährlichen Vatertagshock engagiert. Sie kümmern sich weiter um die Pflege der Landschaft, organisieren für die Bevölkerung im Herbst der Jahre, in denen das Hüttenfest ausfällt, eine Fischräucheraktion und beschäftigen zum Ende der Sommerferien (heuer am 9. September) die Dorfjugend im Rahmen des Kinderferienprogramms, zählte Jörg Kiefer die wichtigsten Termine eines sehr lebendigen Vereinsjahres auf.