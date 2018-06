Hausen im Wiesental Defekter Schieber beim Kraftwerk: 160 Liter Hydrauliköl gelangen in die Wiese

Ein technischer Defekt an der Hydraulik einer Wassersperre beim Kraftwerk in Hausen führte am Montagvormittag zum Austritt von Hydrauliköl in die Wiese. Eine Umweltgefährdung könne derzeit ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Das verwendete Öl sei biologisch abbaubar und habe keine negativen Auswirkungen auf den Fischbestand. Die Feuerwehr war vor Ort und errichtete Ölsperren, um das Öl abschöpfen zu können. Der Defekt trat bei einem Schieber auf, der den Wasserstand im Wuhrkanal regelt. Da sich der Schieber nicht schließen ließ, konnte das Öl in die Wiese gelangen. Nahezu der gesamte Tankinhalt, etwa 160 Liter, trat aus, so die Polizei. Neben dem polizeilichen Dienstzweig Gewerbe/Umwelt, der die weiteren Ermittlungen übernahm, war auch der Fachbereich Umwelt des Landratsamtes vor Ort und machte sich ein Bild. Foto: Schennen