Hausen im Wiesental Deutsche Bibeln gab es schon vor Martin Luther

Hausen. „Gab es deutsche Bibeln schon vor Luther?“ Bei der evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Raitbach findet am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Hausen ein festlicher Gottesdienst zum Reformationsjubiläum „500 Jahre Reformation“ statt.

Der Gottesdienst wird durch die Konfirmanden und den Musikverein Raitbach mitgestaltet, gleichzeitig ist auch Kindergottesdienst. Im Anschluss finden im evangelischen Gemeindehaus ein Kirchenkaffee sowie eine Bibelausstellung von Siegfried Bühler statt.

Zum Reformationstag 2017 werden „Deutsche Bibeln vor Luther“ gezeigt. Die Besucher können eine große Zahl von deutschen Bibeln aus der Zeit von 500 bis 1500 nach Christus besichtigen. Gezeigt werden in dieser Ausstellung Kopien von zirka 30 Bibeln und Bibelteilen in deutscher Sprache, in Gotisch, Alemannisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch, alles vor Luther. Es soll veranschaulicht werden, dass es „Deutsch“ schon lange vor Luther gab, und dass Luther auch die deutsche Bibel nicht erfand.

Luther hat die Bibel wohl verbessert, verständlicher gemacht, aber deutsche Bibeln, wenn auch in kleiner Auflage oder Einzelexemplaren, habe es schon bis zu 1000 Jahre vor Luther gegeben, so Bibelaussteller Siegfried Bühler. Es werden Kopien der Bibeln beziehungsweise Bibelteile gezeigt, weil es nicht möglich ist, die Originale aus Karlsruhe, München, Paris, St. Gallen auszustellen.

Die Bibliotheken geben ihre wertvollen alten deutschen Bücher nicht heraus, dazu müssten die Veranstalter eine Unsumme an Versicherungsgeld bezahlen und den Ausstellungsraum von Sicherungspersonal bewachen lassen, alle Exponate hinter Glas verstecken. In den in Hausen gezeigten Kopien können die Besucher blättern und jede Seite betrachten und versuchen zu lesen.