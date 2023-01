„Ich musste einsehen, dass ich mit Blick auf meine zeitlichen Kapazitäten, neben meinem Job her, nicht so auf die Bürger hätte zugehen können, wie das nötig wäre“, sagte der Betreffende im Gespräch mit unserer Zeitung und drückt sein Bedauern darüber aus. Beworben habe er sich bereits Anfang der vergangenen Woche; die Gemeinde Hausen selbst hatte allerdings erst gestern Vormittag über die Kandidatur informiert. Am selben Nachmittag dann folgte der Rückzug aus dem Kandidaten-Rennen.