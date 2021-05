Hausen im Wiesental Ein kleiner Piks in den Oberarm

Sie versicherten aber, dass die Nebenwirkungen normalerweise nach wenigen Tagen schon vorbei sein würden und gaben schließlich den Weg frei in den Feuerwehrsaal, in dem bereits einige auf einen freien Platz in einer von drei Impfkabinen warteten. Dort führte Anita Rüdtlin souverän Regie. Und während sie die Spritze aufzog, sagte sie, dass ihr der ungewohnte „Job“, auf den sie unter anderem in Kursen bei den Impfstoffherstellern vorbereitet worden war, „sehr viel Spaß macht“.

Im Gerätehaus standen in Reih und Glied Stühle, auf denen die fertig geimpften Patienten 15 Minuten unter Beobachtung standen, um dann mit dem Termin für Teil zwei der Impfprozedur nach neun bis zwölf Wochen nach Hause entlassen zu werden.

175 mal impfte Anita Rüdtlin an diesem Tag. Weitere rund 100 Patienten waren am Nachmittag dran, nachdem die Teams von Gürtler/Lambert zu Mularski/Ritter gewechselt hatten. Probleme hatte es auch an diesem Mittwoch keine gegeben. Wie gewohnt eigentlich. „700 Menschen wurden hier mittlerweile geimpft, zweimal nur mussten wir bei Kreislaufproblemen kurz eingreifen“, sagten die Ärzte Julian Lambert und Michael Gürtler. Julian Lambert verhehlte nicht die Mitbürger, die mit Diskussionen über den Art des Impfstoffs Zeit verplempern.

„Dinge, auf die wir keinerlei Einfluss haben, sind nicht verhandelbar“, sagen die Ärzte, denen im übrigen der Dank der Gemeinde gewiss ist. „Was da vor sich geht, ist richtig klasse“, freut sich Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer darüber, dass „alle vorbehaltlos an einem Strang gezogen haben“. Die unbürokratische Zusammenarbeit klappe in allen Bereichen hervorragend und völlig reibungslos, konstatierte sie „sehr zufrieden“.

Nicht mehr nur Patienten der Praxen können sich ab Montag impfen lassen. Anmeldungen werden per E-Mail an Praxis Gürtler/Lambert (info@aerzte-in-hausen.de) oder unter Tel. 07622 62090 (Praxis Mularski/Ritter) entgegengenommen. Die Teams geben zu bedenken, dass freie Termine nur vergeben werden können, wenn die Impfstoffe wie zugesagt eintreffen.

Auch Impfstoffwünsche seien inzwischen möglich. Dabei ist davon auszugehen, dass die Wartezeiten auf den Impfstoff von Biontech wesentlich länger als bei Astra- zeneca dauern werden.