Hausen im Wiesental „Eine Reise durchs Disneyland“

Der TV Hausen hatte am ersten Adventssonntag zum gemütlichen Familiennachmittag unter dem Motto „Eine Reise durchs Disneyland“ eingeladen. Romina Eichin, Vorsitzende des TV, begrüßte die Gäste in der rappelvollen Festhalle.

Von Gudrun Gehr

Hausen. Ihr besonderer Dank galt Britta Siebold, die 14 Jahre die Geschicke des Vereins gelenkt und dieses Jahr das Vereinszepter in jüngere Hände übergeben hatte. Etwa ein Drittel des 620 Mitglieder zählenden Vereins sind Jugendliche, die am Sonntag ihr Können präsentierten.

Eröffnet wurde der sportliche Reigen von Gabi Kropf, Leiterin des Kinderturnens, mit ihrer Gruppe im Alter von acht bis zehn Jahren. Die Kinder, bezaubernd als Katzen geschminkt, zeigten ihre sportlichen Fähigkeiten nach Liedern aus dem Disney-Film „Aristocats“ beim Bodenturnen und beim Sprung über den Kasten.

„Kommt mit zur Dschungelparade“ lautete die Vorführung unter der Leitung von Ulrike Hager, Johanna Hager und Katja Steinebrunner mit ihrer Gruppe der zehn Vorschulkinder im Alter von fünf bis sieben Jahren. Mit einem eindrucksvollen Defilee als „wilde Dschungelbande“ marschierte die Gruppe durch das Publikum auf die Bühne, tanzte zum „Affensong“ und stellte Mogli und seine Freunde vor.

Gut einstudierte Darbietungen am Barren, am Kasten, katzenhafte Teamspiele und temperamentvolle Purzelbäume auf der mit Bananen dekorierten Bühne zogen das Publikum in den Bann. Die Mutter/Vater-Kind-Turngruppe unter Leitung von Gudrun Schmidt präsentierte sich mit den zwei- bis vierjährigen Knirpsen in einem amüsanten Auftritt in der Geschichte „Bei den sieben Zwergen“, über deren Arbeit im Bergwerk. Die Kinder zeigten mit Zipfelmütze und Zwergenkostüm ihre Sportlichkeit.

Vor der Pause ehrte der ehemalige Abteilungsleiter Wolfgang Betsch insgesamt 28 Jugendliche, die beim Verein das diesjährige Sportabzeichen in den Disziplinen Turnen, Leichtathletik und Schwimmen erlangt hatten, mit Urkunden. Spezielle Ehrungen gingen an die Familie Hedwig Kiefer, deren Tochter Birgit und deren Sohn Joel – drei Generationen hatten das Familien-Sportabzeichen abgelegt. Bei der Familie Lockwood waren es zwei Generationen, die geehrt wurden: Mutter Rhona, die auch die ältere Jugend-Leichtathletikgruppe leitet, mit den Kindern Grace, Amy und Ethan.

Die Aikido-Gruppe zeigte einen Querschnitt aus ihrem Trainingsprogramm. Unter Leitung von Brigitte Berger erlernen die Schüler eine reine Abwehrtechnik, beispielsweise mit Unterstützung von Stöcken oder Schirmen. Die Übungsleiterin wehrte sich bei der Vorführung spielerisch gegen einen „bösen Angreifer“ und machte diesen kampfunfähig. Die Präsentation wurde mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

Die Geschichte „Die Schöne und das Biest“ wurde von den Jugendturnerinnen im Alter von 13 bis 22 Jahren umgedeutet als „Die Schönen und der Barren“. Insbesondere das Synchron-Turnen mit mehreren Sportlerinnen am Barren beeindruckte die Gäste.

Zuletzt zeigte die Riege der Kinderturnerinnen ihre sportlichen Fähigkeiten, die sie bereits beim Internationalen Turnfest in Berlin im Juli unter Führung der Übungsleiterinnen Gabi Kropf und Elke Seger präsentiert hatten. Die Gäste wurden mittels Dia-Fotos auf die aufregende Reise der acht Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren mitgenommen.

Die Kinder verabschiedeten sich nach dem zweistündigen Programm mit einem Show-Tanz mit toller Choreographie und erhielten jeweils ein Präsent. Beendet wurde der kurzweilige Mittag mit einer von den Mitgliedern gespendeten Tombola.