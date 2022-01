Hausen im Wiesental Engagiert im Frauenturnen

Geboren wurde die Jubilarin als Herta Spitz am 18. Januar 1932 in Kenzingen. In den späten Kriegsjahren wurde die Familie, zu der drei Geschwister gehörten, zu den Großeltern nach Thüringen gebracht. Dort erlebte sie das Kriegsende und die Besatzungszeit. Es bedurfte vieler Mühe, ehe die Familie zurück an den Kaiserstuhl konnte. Das Gymnasium konnte Herta Spitz nicht bis zum Abitur besuchen, weil die Familie keine ausreichenden Finanzmittel hatte. So wechselte sie an die höhere Handelsschule. Nach einer Zeit als Au-pair in England arbeitete sie als kaufmännische Angestellte.

1954 lernte sie bei der Hochzeit einer Freundin den Junglehrer Walter Olschowka kennen. 1956 wurde in Endingen geheiratet. Das junge Ehepaar zog nach Maulburg, wo Walter Olschowka eine Lehrerstelle hatte. Dort wurden auch die drei Töchter und der Sohn geboren.