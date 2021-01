Hausen im Wiesental Erfülltes, von medizinischer Arbeit geprägtes Leben

Geboren wurde Georg Hein am 13. Januar 1941 in einen kleinen Ort nahe Königsberg, wo der Vater als Soldat Dienst tat. Die Familie musste gegen Kriegsende fliehen, kam dann wieder zurück in die brandenburgische Heimat, nach Sorau. Später und zu DDR-Zeiten war die Lehrer-Familie, zu der auch ein Bruder gehört, unweit von Rostock, in Warnemünde, daheim. Dort machte Georg Hein sein Abitur und begann anschließend ein Medizinstudium in Rostock. Nach dem Staatsexamen arbeitete der junge Mediziner ab 1965 als Facharzt für Chirurgie an der Chirurgischen Universitätsklinik in Rostock. 1967 heiratete er die Patent-Ingenieurin Marga. Zur Familie gehörten bald auch eine Tochter und ein Sohn.

Georg Hein war von 1985 bis 1989 als Leiter der chirurgischen Abteilung der Betriebspoliklinik Großäschen tätig. Gleichzeitig, so erzählt der Jubilar, kamen mehr und mehr Probleme mit dem DDR-Regime auf. Die Familie stellte einen Ausreiseantrag, der allerdings zuerst vor allem Repressalien beruflicher Art für die ganze Familie mit sich brachte. „Das war eine sehr belastende Zeit“, erinnert sich Hein.