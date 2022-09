Hausen im Wiesental „Es geht um die Pflege des Gewässers“

Weidner führte mit Unterstützung von Vereinskollegen die Kinder ins Hobby Angeln. ein. Man pflege das Fliegenfischen, locke die in der Wiese befindlichen Bach- und Regenbogenforellen, Elritzen, Weißfische und Koppen also nicht mit lebendem Getier, sondern mit nachgebauten Ködern an. Außerdem schreibe man den Gewässerschutz groß und pflege das Wieseufer sowie den Bestand an Fischen, betonte er. Wolfgang Weidner erläuterte kurzweilig, welche Tiere und Pflanzen an der Wiese vorkommen, und freute sich, dass die Kinder interessiert fragten.

Der Angler wies darauf hin, dass man alljährlich Jungfische einsetze, also fürs biologische Gleichgewicht im Wiesewasser sorge. Und dass man nicht so sehr den „Ertrag“ in Form von gefangenen Fischen im Sinn habe, sondern vielmehr die Gewässerpflege.