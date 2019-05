Hausen im Wiesental Fünf Frauen nun im Hausener Rat

„Fünf Frauen haben es in den Gemeinderat geschafft - das ist ein Novum“, so Andrea Kiefer, Hauptamtsleiterin und Wahlausschussvorsitzende gegenüber unserer Zeitung. Bei der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren wurden ausschliesslich Männer in den Rat gewählt. Teresa Leucci (Freie Wähler) rückte im Laufe der Ratsperiode in den Rat nach.

In Hausen wurde am Sonntag Europa- und Kreistagswahl ausgezählt und am Montag die Gemeinderatswahl.

Reaktionen auf das Wahlergebnis

„Wir können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.“ Dieses Fazit zieht Harald Klemm, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Gemeinderat Hausen, zum Abschneiden seiner Fraktion bei der Kommunalwahl. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir wieder mit sechs Sitzen im Gemeinderat vertreten sind. Wir sind jetzt die stärkste Fraktion im Rat. Ich freue mich auch, dass viele Frauen den Sprung in das Gremium geschafft haben.“

Positiv ist für den Hausener auch, dass sich der Rat verjüngt hat und dass mit der CDU eine dritte Partei in den Rat eingezogen ist. „Es tut der Demokratie gut, wenn nun eine dritte Meinung dazukommt“, so der Architekt.

Am Mittwoch ist das nächste Treffen der Fraktion. „Wir wollen dann die Wahl Revue passieren lassen. Auch die Räte, die jetzt nicht wieder in den Rat gewählt wurden, werden gebührend verabschiedet. Bei der diesjährigen Wahl hatten wir ein aktives Team.“

Samuel Roth, zweiter Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Hausen, sagt, das Ergebnis für die CDU sei sehr „solide“. „Wir hätten uns über einen dritten Platz aber sehr gefreut.“

Dass die Christdemokraten nicht mehr Sitze erringen konnten, habe auch daran gelegen, dass man keine Kandidaten mit lokalpolitischer Erfahrung auf der Liste gehabt habe.