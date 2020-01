Hausen im Wiesental Fünfstellige Investition: Vereinsheim wird demnächst saniert

Die letzte Veranstaltung war dann das Halloween- Hunderennen im November, das in bereits dritter Auflage eine bunte Mischung aus Hunden und Menschen nach Hausen lockte, sagte Sabine Kembel. Die Vorsitzende lobte die Mitglieder beider Vereine auch für ihren Trainingsfleiß. Der äußerte sich dann auch in guten Platzierungen bei Prüfungen auf dem eigenen und auch auf fremden Plätzen.

„Ich denke, wir sind alle zusammen auf einem sehr guten Weg, und ich freue mich auf ein ereignisreiches Jahr 2020“, so die Vorsitzende abschließend. Kassenwartin Fabian Gehrke für die HSV-Führung und Kollege Maik Groß für den ADRK konnten ein leichtes Plus der Finanzen vorweisen dank der Veranstaltungen auf dem Platz in Hausen, aber auch bei Bewirtungseinsätzen auswärts.

Wahlen

Bürgermeister Martin Bühler freute sich als Tagespräsident über die gute Stimmung im HSV und im neuen ADRK Wiesental und die erfolgreichen Veranstaltungen der Hundesportler. Mit den Neuwahlen hatte er keine Mühe, sie verliefen durchweg einmütig. Erste Vorsitzende beim HSV bleibt Sabine Kembel, ebenso ihr Ehemann Alexander zweiter Vorsitzender. Kassenwart ist Fabian Gehrke, Schriftführerin ist Jaqueline Amrehn, Platzwart Fabian Gehrke und Beisitzer Giuseppe Streva.

Den Vorstand der ADRK-Bezirksgruppe Wiesental bilden als erster Vorsitzender Alexander Kembel, zweiter Vorsitzender Fabian Gehrke, Kassenwart Maik Groß, Schriftführerin Sabine Kembel, Pressewart Giuseppe Streva, Ausbildungswart Sabine Kembel und Zuchtwart Alexander Kembel.

Ausblick

Im begonnenen Jahr stehen mit dem Fischessen an Karfreitag am 10. April, diversen Workshops, der Leistungsprüfung am 17. und 18. Juli sowie der dritten Wiesentäler Spezialzuchtschau hundesportliche Events an, sagte die Vorsitzende. Besonders im Fokus im außersportlichen Bereich steht die Sanierung des Vereinsheims. Der morsch gewordene Boden muss entfernt und erneuert werden. Man sei schon länger mit der Planung beschäftigt, der Aufwand sei groß und das Budget knapp, so Sabine Kembel.

Die Kosten dürften trotz der zugesicherten Unterstützung der schaffigen Mitglieder bei einer fünfstelligen Summe liegen, so die Vorsitzende. Sie freute sich wie die anderen Anwesenden darüber, dass der Bürgermeister eine Finanzierungsunterstützung aus kommunalen Mitteln in Aussicht stellte.

Die Sanierung soll, sobald es das Wetter zulässt, angegangen werden und bis zum Fischessen, so der Zeitplan, abgeschlossen sein.