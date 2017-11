Hausen im Wiesental Gedenkfeier in Hausen

01:51 Trump beendet Asienreise

01:43 Nadal zieht sich nach Niederlage von der ATP-WM zurück

London - Der angeschlagene Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat sich nach seiner Auftaktniederlage bei den ATP Finals aus dem Wettbewerb zurückgezogen. "Ich bin raus. Meine Saison ist beendet", sagte der Tennisprofi aus Spanien in der Nacht. Zuvor hatte der bereits zuletzt an Knieproblemen leidende Nadal mit 6:7, 7:6, 4:6 gegen den Belgier David Goffin verloren. Er habe die Entscheidung wegen eines "schrecklichen Gefühls" schon während des Spiels getroffen. Der 16-malige Grand-Slam-Turniersieger hat die Tennis-WM noch nie gewonnen.

00:48 Jamaika-Chefunterhändler beraten über Migration und Außen

Berlin - Die Jamaika-Verhandlungsführer um CDU-Chefin Angela Merkel beraten heute gleich über mehrere der schwierigsten Themenblöcke. Die Beratungen beginnen am Nachmittag mit dem Komplex "Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Soziales". Es schließen sich an: "Wirtschaft, Verkehr", "Außen, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, Handel" und "Landwirtschaft, Verbraucherschutz". Am Abend steht mit "Flucht, Asyl, Migration, Integration" ein zentraler Knackpunkt der Verhandlungen an. Das Zuwanderungsthema ist vor allem zwischen Union und Grünen umstritten.