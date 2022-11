Hausen im Wiesental „Gemeinsam für Frieden eintreten“

In diesem Jahr werde der Menschen in der Ukraine besonders gedacht. Das Mitleid gelte aber auch den getöteten russischen Soldaten, die dem verbrecherischen Krieg nicht ausweichen konnten und oft sogar mit einer falschen Wahrheit in die Pflicht genommen worden seien, so Bühler.

Der Gedenktag gebe auch Anlass nachzudenken und besonnen, aber entschieden tätig zu werden. „Aggression dürfen wir nicht hinnehmen, und wir müssen daran erinnern, dass wir gemeinsam in Europa für Menschenrechte, Frieden und Freiheit eintreten.“ Der Volkstrauertag gebe den Menschen einen Handlungsauftrag, sich aktiv für eine friedliche Gegenwart und Zukunft einzusetzen. Ein jeder an dem Platz, an dem es möglich sei.

Bühler ging besonders auf die aktuelle Flüchtlingswanderung insbesondere nach Deutschland ein. Angesichts der Krisen und langen Kriege wie in Syrien, im Iran und in manchen Ländern Afrikas werde immer wieder bewusst, wie wichtig das Eintreten für einen Frieden ist, der Freiheit und Unabhängigkeit sichere – und dass dafür Solidarität sowie Unterstützung und Mithilfe gefordert sei.

„Es gilt, die Grundwerte zu erhalten“

Man stehe vor schwierigen und anstrengenden Aufgaben. Sorgen und Ängste sollte man mit Zuversicht und Kraft und in Kenntnis der Leistungsfähigkeit angehen. Die Grundwerte gelte es zu erhalten, zu sichern und mit friedlichen Mitteln immer wieder neu zu erkämpfen. Nur so lasse sich Frieden schaffen und dauerhaft sichern.

Der Grundstein für ein friedliches Zusammenleben werde in der Gemeinde Hausen selbst gelegt. Hier lebe man gerne und fühle sich wohl. Dies solle auch für die Menschen gelten, die zuziehen.

Gemeinsam gesetzte Ziele seien nur im engagierten gemeinschaftlichen Zusammenwirken tatsächlich zu erreichen, was wiederum die Zusammengehörigkeit stärke und Integration ermögliche. Dies bedinge, die von vorhergehenden Generationen mit viel Fleiß, Anstrengung, Liebe und Gemeinschaftssinn geschaffenen Werte zu erhalten und auch weiter zu entwickeln, sagte Bühler.