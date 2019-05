Hausen. Die Freien Wähler in Hausen wollen weiter im Gespräch bleiben mit der „Anwohnerinitiative gegen das Markus-Pflüger-Heim“, die das Bauvorhaben in der Bündtenfeldstraße in seiner aktuellen Planung und den Standort dafür ablehnen, obwohl auf der Informationsveranstaltung mit Planern, der Verwaltung und den Anwohnern „die Argumentation nicht immer gänzlich sachlich“ war. Das kündigte die Partei in einem offenen Brief an.