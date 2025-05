Hausen im Wiesental: Gern-Dellen: Ein Baugebiet mit vielen Facetten

Diese Fahrradstraße „Auf den Dellen“ in Hausen führt direkt ins Grüne. Foto: Maja Tolsdorf

Dennoch hätte die Gemeinde Bauplätze an junge Familien verkauft, diese seien dabei aber teils an ihre finanziellen Belastungsgrenzen gekommen, wie Kiefer auf Anfrage erklärt. Passieren darf den Grundstücksbesitzern auch künftig nichts, was sie in existenzielle Nöte bringt, denn die Häuser müssen für mindestens acht Jahre selbst bewohnt und dürfen nicht vermietet werden. Dies hat die Gemeinde über die Bauvergabekriterien geregelt. In den Kaufverträgen ist nach Ablauf dieser Frist bei Verkauf zudem ein Rückerwerbsanspruch der Gemeinde enthalten. Die Grundstückseigner verpflichten sich zudem, dass spätestens drei Jahre nach dem notariellen Kaufvertrag der Bau beginnt, fünf Jahre danach müssen die Häuser bezugsfertig sein.

Investoren verhindern

„Wir sind als Gemeinde daran interessiert, Wohnraum zu schaffen und Hausen für junge Familien attraktiv zu machen“, sagt Kiefer. Mit den Regelungen wolle die Gemeinde verhindern, dass Grundstücke von Investoren gekauft werden, die damit ein großes Geschäft machen wollen, diese jahrelang nicht bebauen und blockieren.

Zudem werde es immer schwieriger, Flächen als Baugebiete auszuweisen, weil im Zuge des Klimawandels eher auf Nachverdichtung gesetzt werde, um der wachsenden Zersiedelung und dem Versiegeln von Flächen entgegenzuwirken.