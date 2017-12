Hausen im Wiesental Gern gehörte Stimmen und Klänge

Zum zehnten Mal hatte Brigitte Behringer als Initiatorin die traditionelle Abendmusik im Advent in der evangelischen Kirche in Hausen organisiert und auch zu 70 Prozent aktiv mitgestaltet. Es ist ihr in diesem Jahrzehnt gelungen, bewährte Kräfte, aber auch jedes Jahr immer wieder neue und junge Musiker zu gewinnen.

Hausen (gd). Nach der klangvollen Einleitung mit einem Minuetto des französischen Komponisten Alexandre Guilmant (1837 bis 1911) an der Walcker-Orgel durch die Organistin Brigitte Behringer überraschte Lucia Hofmaier als Oboistin das Auditorium, am Klavier von Anette Hofmaier begleitet, mit einem Siciliano von J. S. Bach.

Die seit Jahren gern gehörte Sopranistin Evelyn Geth glänzte, begleitet von der Querflötistin Chiara Ganio und der Pianistin Brigitte Behringer, in Bachs Kantate Nr. 79 mit „Gott ist unser Sonn´ und Schild“. Mit der Aria „Göttliches Kind, lass mit Entzücken“ von G. Ph. Telemann, kongenial begleitet von den Querflötistinnen Steffi Welte und Tamara Kiefer sowie von der Pianistin Brigitte Behringer, erfüllte Evelyn Geth mit ihrer sonoren Sopranstimme den Kirchenraum.

Brigitte Stark, als Blochflötenspielerin höchst virtuos, Therese Bauer, ebenfalls Blockflöte, und Ulrike Schmiedle, Querflöte, ergänzt durch Brigitte Behringer am Klavier, brillierten mit zwei Sätzen aus einem Telemann-Quartett in d-Moll. Der ebenfalls stets gern gehörte Tenor Hans-Georg Ebner steuerte von dem 1985 geborenen Amerikaner Samuel Adams die Arie „Wo Liebe ist, wird Frieden sein“ bei und bewies, dass er tiefste Bariton-Lagen ebenso wie tenorale Höhen beherrscht. Das zeigte er auch in Andrew Lloyd Webbers „The music of the night“ mit der Pianistin Brigitte Behringer.

Regina Birnböck, Violine, Martin Fischer, Oboe, und Dorit Fischer, Viola, vermittelten drei Inventionen von J. S. Bach, die dessen Kompositionskunst verdeutlichten. Von dem vor genau 250 Jahren in Wien geborenen Komponisten Alexander Pössinger lernte man ein Trio in F-Dur mit seinen vier Sätzen für zwei Oboen, mit Tabea Kunde und Ljubinka Homolka, sowie für Englischhorn mit Lucia Hofmaier kennen.

Der berühmte Kanon von Michael Pachelbel, der im Lauf der Zeit viele Versionen erlebte, beendete die Abendmusik in der Interpretation mit Chiara Gaio, Steffi Welt und Tamara Kiefer, Querflöten, und der Pianistin Brigitte Behringer.

Doch nach dem Dank durch den Kirchengemeinderat musizierten noch alle zusammen mit dem singenden Publikum „Tochter Zion“. Die Geldspenden am Ausgang waren für die Kirche bestimmt.