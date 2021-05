Hausen im Wiesental Hebelplakette für Dominik Wunderlin

Gemeinderat und Kulturausschuss („Hebelkommission“) sind sich einig, den gewählten Plakettenträger 2021 anlässlich Hebels Geburtstag am 10. Mai bekannt zu geben. Die Verleihung wird in einer gesonderten Veranstaltung am 18. September, je nach den dann bestehenden Einschränkungen für Veranstaltungen, angestrebt.

Seit 1960 verleiht die Gemeinde Hausen alljährlich am Hebelabend die Johann-Peter-Hebel-Gedenkplakette an Frauen und Männer, die sich um das Vermächtnis des Dichters Johann Peter Hebel oder um die alemannische Mundart in Wort und Schrift oder um die Erhaltung des heimatlichen Volkstums besondere Dienste erworben haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Hausen.