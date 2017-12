Hausen im Wiesental Hobby-Künstler boten ihre Waren an

Hausen (os). Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Raitbach hatte wie in den Vorjahren am Samstag vor dem zweiten Advent zu einem Adventsbasar eingeladen. „Und wieder ist es sehr gut angekommen, was wir auf die Beine gestellt haben“, sagte für die Ausrichter aus dem Kirchengemeinderat Kirchenälteste Angelika Schmidt am frühen Nachmittag im Gemeindesaal.

Dort waren eine ganze Reihe von Hobby-Künstlern präsent, die ihre selbst hergestellten Produkte anboten. Inmitten des Saales hatte man eine lange, adventlich geschmückte Kaffeetafel aufgebaut, wo die Möglichkeit zum Verweilen bei guten Gesprächen und bei Kaffee und Kuchen oder auch deftigen Fleischkäse-Weckli und Getränken aller Art gerne genutzt wurde.

An den Verkaufsständen gab es Dekogegenstände aus Holz, etwa Engel und viele weitere figürliche Arbeiten, schöne Weihnachtsaccessoires, interessante und stilvolle Glückwunschkarten, aber auch Textiles und Schmuck, selbst hergestelltes Gebäck, Liköre oder Marmeladen sowie Honig und Honigprodukte. Das Markus-Pflüger-Heim, das in Hausen eine Einrichtung erstellen und betreiben wird, war mit einem Verkaufsstand mit Erzeugnissen seiner gehandicapten Bewohner vertreten beim Adventsbasar, der damit auch Inklusions- und Integrationscharakter hatte.

Gerne plauderten die Aussteller mit den „Kunden“ und freuten sich gemeinsam auch über das kleine, aber feine Rahmenprogramm, etwa den Besuch des Nikolaus` und das im Gotteshaus nebenan stattfindende „Weihnachtsgeschichten-Vortragen“ für Kinder.

Abschließend äußerten sich alle Beteiligten, die Aussteller und die Ausrichter aus der Kirchengemeinde, sehr zufrieden mit dem Adventsbasar, der in der 1100 Seelen in Hausen und Raitbach umfassenden Kirchengemeinde sicher auch künftig einen festen Platz im vorweihnachtlichen Veranstaltungskalender haben wird. Der Erlös wird der Gemeindearbeit zugute kommen – ein Teil davon, so hieß es, wird für neue Tische im Gemeindesaal verwendet.