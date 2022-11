Sandra Klement, Cliquesprecherin der Dorfhexen, erinnerte an die Fasnachtseröffnungen in Hausen und Zell und an die Maischenke, die nach zwei Jahren wieder stattfinden konnte. Patrick Eichin berichtete von den zahlreichen Aktivitäten der Schällenwercher im Dorf und auswärts. Ein Ausflug führte die Fasnächtler sogar nach Manchester. Die „Irrlichter“ trafen sich regelmäßig zum Stammtisch, erzählte deren Sprecher Dominik Klement. Sehr schön war auch die Wanderung von Gresgen zur Bückhütte, wo gegrillt wurde. Der „Narresome“ legte ein Ruhejahr ein. Sprecherin Catharina Kaiser kündigte an, dass die Gruppe am Zunftabend einen Tanz zeigen werde. Mario Brugger teilte mit, dass die Mottositzung im Gasthaus „Adler“ „äußerst ertragreich“ war. Der Motto der Fastnachtssaison 2022 / 2023 wird am 11. 11. im Sportheim bekannt gegeben.