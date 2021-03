Hausen im Wiesental Hohe Kompetenz gewürdigt

Hausen. Für 25 Jahre treue Mitarbeit konnte Sonja Wagner die Glückwünsche von Geschäftsführer Jürgen Brunner entgegennehmen. Bereits am Standort Maulburg war Sonja Wagner dabei und machte natürlich auch den Umzug an den Standort Hausen mit. Sie ist als feste Stütze an der stetigen Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt und kennt die verschiedenen Prozesse genau. Aktuell ist sie als Bestückerin und der Endmontage der anspruchsvollen Messgeräte zuständig.

Kaum verwunderlich, dass Jürgen Brunner nur lobende Worte für die Jubilarin parat hatte. Er bezeichnete sie als kompetente und aufgeschlossene Mitarbeiterin, die sich auch den immer höher werdenden Ansprüchen stellt und dabei den ihr eigenen Humor bewahrt. In der heutigen schnelllebigen Zeit würden solche Arbeitsjubiläen immer seltener erreicht, so Brunner. In ihrer Freizeit unternimmt Sonja Wagner gern mit ihrem Mann Fahrten mit den Wohnmobil und ausgiebige Radtouren.