Hausen im Wiesental Huusemer Narre in den Startlöchern

Die Mitglieder der NZH machen sich am Samstag, 11. Februar, ab 9 Uhr auf den Weg durch das Dorf, um ihre Narrenzeitung RäDä unter die Hausener zu bringen. Am „schmutzige Dunschdig“, 16. Februar, wird Bürgermeister Martin Bühler um 19.11 Uhr den Rathausschlüssel loswerden. Auf das Spektakel der Machtübernahme folgt der Hemdglunkiumzug durch den Ort, der von der Hausener Hebelmusik begleitet wird. Anschließend treffen sich die närrischen Hausener in der Festhalle zum Hemdglunkiball. Und am Freitag vor Fasnacht, 17. Februar, ziehen die Schnitzelbanksänger ab 18 Uhr durch die Gaststätten. Zunächst sind sie im FC Sportheim anzutreffen, später, gegen 19.30 Uhr im Café Läubin und ab 21 Uhr im Gasthaus Adler, berichtet Kallfaß mit Blick auf das Programm.

Ein Tag gehört den Nachwuchs-Narren

Die närrische Hauptwoche beginnt mit dem Programm für den Narren-Nachwuchs am Rosenmontag, 20. Februar, um 14.11 Uhr mit dem nachmittäglichen Kinderumzug und anschließenden Kinderball in der Festhalle, bei dem neben Spielen auch eine Prämierung der besten Kostüme auf dem Programm stehen.

Narrengericht tagt im Gasthaus Adler

Am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, tagt das Narrengericht ab 10.30 Uhr im Gasthaus Adler. Verhandelt werden drei „Strafsachen“ mit musikalischer Umrahmung der Gerichtskapelle der Narrenzunft Hausen verhandelt werden. Abends ab 19 Uhr wird auf dem Schulhof die Fasnachtsverbrennung zu sehen sein. Bei dieser Gelegenheit erhält Rathauschef Martin Bühler auch den Rathausschlüssel zurück. Beschlossen wird die diesjährige Fasnachtssaison am 26. Februar, am Buurefasnachts-Sonntag, mit dem Scheibenfeuer, das die Mitglieder der NZH auf dem Maienberg ausrichten. Dort werden die brennenden Scheiben, die nach Einbruch der Dunkelheit gen Tal fliegen, das endgültige Ende der Fasnacht einläuten

...Narrezunft, die derzeit 226 Mitglieder zählt, ist seit dem Jahr 1962 als offiziell eingetragener Verein tätig und besteht aus den Mitgliedszünften Huusemer Dorfhexe, Huusemer Irrlichter und Huusemer Schellewercher. Oberzunftmeister ist Björn Keller.