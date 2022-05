Hausen im Wiesental In Hausen wird wieder gefeiert

Und so kamen viele Gäste in den Dorfkern zum inoffiziell so genannten „Willi-Hug-Platz“ zum Maibaumstellen mit der Hausener Feuerwehr als Gastgeber. Die Wehrleute um ihren Kommandanten Bernhard Schneider brachten den aus dem kommunalen Wald als Maibaum erkorenen Tannenbaum unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen in die Verankerung. Zuvor war die Tanne mit allerlei Bändchen und ähnlichem Dekomaterial – vieles davon in den Hausener Farben grün-weiß – verziert worden. Keine halbe Stunde dauerte der eigentliche Aufstell-Akt, dann konnten die Wehrleute sich hinter die Bewirtungstheke verziehen, um ihre dort Dienst tuenden Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Die Wehrleute erinnerten unterm Maibaum auch daran, dass sie vor einigen Jahren die Gesamtregie der Maibaum-Aktion vom Schwarzwaldverein übernommen hatten und damit bis Corona und nun nach Ende der Pandemie-Einschränkungen wieder für das Weiterleben dieses zünftigen Hausener Dorffestes zum Start in den Mai sorgten.