Hausen im Wiesental Jugendliche kommen sich ins Gehege

Hausen. Die Polizei wurde am späten Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, in die Mitteldorfstraße gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen war. Beim Eintreffen vor Ort rannten drei Jugendliche beim Erblicken des Streifenwagens davon, heißt es im Polizeibericht.

Zwei Jugendliche befanden sich in einer Wohnung, in die sie geflüchtet waren. Beide waren verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei geflüchteten Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden im Rahmen der Fahndung beim Bahnhof entdeckt und vorläufig festgenommen. Sie waren allesamt unverletzt.

Bei einem 20-Jährigen konnte ein Schlagring aufgefunden werden, teilt die Polizei mit. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.