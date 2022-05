Hausen im Wiesental Kurze Wanderungen am beliebtesten

Von Christoph Schennen

Hausen. Benno Gessner will am Waldweg nach Zell einen Grenzstein aufstellen. Wie dieser aussieht und wo er genau aufgestellt wird, ist noch unklar. Erich Kiefer wiederum wünscht sich eine Sonnenliege am Kölsbergweg. Von dort aus hat man eine schöne Sicht auf Hausen. Repariert werden muss die Quelle an der Niederberghütte. Unter der oberen Quellfassung fließt das Wasser aus dem Hang und wird nicht im Schacht gefasst. Auch die Drainage hinter der Stützmauer muss laut Wagner erneuert werden. Ein Arbeitstrupp soll - falls nötig - Arbeiten am Biotop, an und in Hütten und an Wegen ausführen.