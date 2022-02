Hausen im Wiesental Mehrheit will Rückbau vermeiden

Emotionslos, aber sehr entschieden plädierte der Bürgermeister dafür, den jetzigen Betreibern, die ganz sicher für die Versäumnisse oder gar Sünden ihrer Vorgänger nicht verantwortlich zu machen seien, die unter anderem wohl auch zum Insolvenzverfahren führten, keine Steine in den Weg zum Neuanfang zu legen, sondern ihnen die Chance zu geben, ihre Anlage künftig rechtssicherzu betreiben.

Zunächst allerdings sah Bühler seine Felle davon schwimmen. Harald Wetzel (SPD) appellierte an seine Kollegen, „den wiederholten Überschreitungen der Gemarkungsgrenze in Richtung Hausen nicht zuzustimmen.“ Auch Hermann Lederer (SPD) tat sich schwer damit, privaten Bauherrn nach ähnlichen und deshalb geahndeten Verstößen zu vermitteln, „dass da offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird.“

Auch Dennis Vogt (CDU) gab zu, „nicht glücklich“ zu sein mit der Befürwortung einer Bebauungsplanänderung, die auf der Tatsache gründe, dass Abweichungen „jahrelang gebilligt“ wurden. Es ärgere ihn auch, dass die Brücke auf Schopfheimer Seite entgegen allen Versprechungen nach wie vor nicht saniert worden ist, sagte Vogt, der diesem Umstand den verstärkten Verkehr durch sein Dorf zuschrieb. Das wieder wollte Matin Bühler so nicht gelten lassen. „Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun“, sagte er und bat darum, den desolaten Zustand der Brücke nicht den Golfplatz-Betreibern anzulasten.

„Endlich klar Schiff machen“

Aber auch dieser Mangel sei ein Grund, mit der Änderung endlich in allen Bereichen klar Schiff zu machen und in Ordnung zu bringen, was in Ordnung gebracht gehöre. „Stimmen wir den Änderungen nicht zu, ist das Landratsamt gezwungen, einen Rückbau anzuordnen“, sagte er. Damit verlören Schopfheim, Hausen und die ganze Region „ein äußerst attraktives und sehr bedeutendes Naherholungsgebiet“, gab Martin Bühler zu bedenken – und fand in Harald Klemm (Freie Wähler) einen Fürsprecher.

Während Harald Wetzel und Bernhard Lederer nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der vorgeschlagene Vor-Ort-Termin seitens des Betreibers noch nicht stattgefunden habe, weiter auf der „vorläufigen“ Ablehnung des Antrags bestanden, maß Klemm dem Umstand, dass die Veränderungen auf dem Golfgelände längst auch behördenbekannt gewesen seien und nicht ernsthaft moniert wurden, die deutlich größere Bedeutung bei und warb wie Bürgermeister Martin Bühler („Eine Ablehnung wäre genau der verkehrte Weg. Ich bitte um Zustimmung“) erfolgreich um ein positives Signal und hatte damit zumindest bei zwei seiner Kollegen Erfolg.

Drei also scharten sich um den Bürgermeister, zwei Mitglieder der SPD verwahrten sich in Abwesenheit ihrer Fraktionskollegen Wernfried Hübschmann und Renate Oswald erstmal gegen Veränderungen.

Und Melanie Brunner (CDU) mochte „dem neuen Betreiber natürlich nicht an den Karren fahren“, drückte sich aber vor der „schwierigen Entscheidung“ wie zwei andere im Rund und enthielt sich folglich der Stimme. Und damit war dann die Kuh endgültig vom Eis. Nun liegt’s noch an Schopfheim, dem Projekt endgültig zuzustimmen. Dort, so Bühler, liege den Gemeinderäten die exakt gleiche Beschlussvorlage wie in Hausen zur Beratung vor.