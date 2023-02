Hausen im Wiesental Mit der Gemeinde vertraut

Von Zoë Schäuble

Hausen. Zumindest die Hausener kennen Jörg Jost: Immerhin ist dieser seit 1999 bei der Gemeinde auf dem Steueramt tätig – seit 2003 als Rechnungsamtsleiter in Hausen angestellt. Der 56-Jährige, der in Schopfheim wohnt, bringt Erfahrung mit: Jost hat nach seiner Ausbildung bei der Stadt Schopfheim zum Beamten des mittleren Verwaltungsdiensts sieben Jahre bei der Stadt Zell gearbeitet. Im Abendunterricht hat Jost nach seiner Berufstätigkeit beim Berufskolleg in Lörrach die Fachhochschulreife erworben und im Anschluss ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert. Dazwischen hat Jost für zwei Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr in Neuhausen ob Eck Dienst geleistet.