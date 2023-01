Hausen im Wiesental Mit „voller Kraft“ einsetzen

Der in Schopfheim geborene Kiefer ist in Hausen aufgewachsen, hat dort den Kindergarten und die Grundschule besucht und war im Turnverein, beim Leichtathletik und als Teenager beim FC Hausen sportlich aktiv. Auch heute lebt Kiefer in Hausen und engagiert sich seit geraumer Zeit als Vorsitzender im Hausener Angelverein. Die Gemeinde und die Hausener sind dem 49-Jährigen wichtig: „Ich fühle mich mit Hausen sehr verbunden.“

Die künftige Entwicklung des Hebeldorfs bedeutet Kiefer besonders viel. Mit „voller Kraft“ will sich der Hausener für die Gemeinde einsetzen. Für Kiefer ist es die erste Bewerbung dieser Art: „Ich fühle mich bereit dafür“, erklärt der Industriefachwirt. Welche Visionen er für die Zukunft des Hebeldorfs hat, wird Kiefer bei „diversen Veranstaltungen“ den potenziellen Wählern noch näher vorstellen – auch abseits der seitens der Gemeinde geplanten Kandidatenvorstellung, bei der jeder Anwärter für das Bürgermeisteramt die Chance bekommen soll, sich in passendem Rahmen vorzustellen. Er freue sich, mit den Hausenern ins Gespräch zu kommen. Der Bürgermeisteranwärter kandidiert parteilos.

Kiefer ist verheiratet und Vater einer 12-jährigen Tochter. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Familie in der Natur, macht Sport oder engagiert sich innerhalb des Anglervereins, am Kinderferienprogramm und bei diversen Festen.

Bewerbungsfrist geht noch bis 6. März

Hausens neues Gemeindeoberhaupt wird am Sonntag, 2. April, gewählt. Amtsinhaber Martin Bühler tritt bekanntermaßen nicht zur Wiederwahl an. Die Bewerbungsfrist dauert noch bis Montag, 6. März, 18 Uhr. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt acht Jahre.

Sollte eine Neuwahl notwendig sein, findet diese dann am Sonntag, 16. April, statt. Die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen beginnt dann am 3. und endet am 5. April, 18 Uhr, teilt die Gemeinde Hausen mit. Neben Jörg Kiefer haben sich inzwischen zwei weitere Kandidaten beworben (wir berichteten).